Epa Colombia se puso muy explicita en redes y reveló detalles de cuando hace ‘el delicioso’

Epa Colombia, la famosa creadora de contenido y empresaria usualmente da de que hablar en redes sociales, ya sea por su forma de ser o por su contenido, sin embargo, muchos la admiran por su historia de vida.

Cabe recordar que la joven inició creando videos para las redes sociales y con el pasó de los años creo su propia empresa de keratinas la cual empezó a crecer y hoy en día ha logrado construir un imperio.

Al parecer la mujer factura mucho dinero con su empresa, lo que le permitió darle un giro radical a su vida y mantener una vida de lujo como la que tiene hoy en día.

Gracias a su empresa ha dado trabajo a varias personas tal como lo dice a través de sus redes sociales y también logró comprarse un penthouse y autos de lujo.

Por otra parte, su vida amorosa también ha dado de que hablar, hace un tiempo se había comprometido en matrimonio con Diana Celis, la jugadora de futbol colombiano, sin embargo, su relación se terminó.

Al poco tiempo se supo que Epa ya tenía una nueva pareja, se trata de Karol, una mujer quien al parecer conoce desde que era una niña.

Con el paso de los meses la empresaria se ha mostrado muy enamorada y suele compartir y presumir su amor en su cuenta de Instagram

Recientemente a través de unas historias en dicha red social reveló algunas intimidades de cuando hace ‘el delicioso’ con su novia.

“Story time de cuando hacemos el amor (…) una vez le quitaron dos, tres muelas y yo -ay, mi amor, no abras tanto la boca- y ella estaba que me chup*ba así”, fue la primera revelación de la colombiana.

Después contó la vez en la que experimento tener relaciones sexuales con su pareja, pero por “atrás”.

“Una vez que me dijo que, si me dejaba hacer por atrás, y yo me dejé hacer por atrás amiga (…) y luego yo no aguanté y yo -ay, amor, sácalo, sácalo- y ya no lo quería sacar”, reveló la Epa Colombia.