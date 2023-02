Karol G envió un mensaje para los 'entusados' ¿Qué fue lo que dijo?

Karol G se ha consolidado como una de las cantantes del género urbano más destacadas del momento. La intérprete de canciones mundialmente conocidas como ‘Tusa’, ‘Gabulela’ y ‘Bichota’ comentó recientemente en entrevista con la WRadio que se siente en su mejor etapa, pues acaba de estrenar su nuevo sencillo con una de las artistas que más soñaba poder colaborar, con nada más y nada menos que Shakira.

Le puede interesar: ¿Te Quiero Gerard? El mensaje oculto de la nueva canción de Shakira y Karol G

La dos compositoras lanzaron a primera hora este 24 de febrero la canción titulada como ‘TQG’, en la que las dos artistas deleitaron al público que pedía a gritos una colaboración entre las dos cantantes colombianas más escuchadas del momento.

En medio de la entrevista Karol G recordó lo fuerte que ha tenido que trabajar para lograr llegar hasta la cima, y los obstáculos que tuvo que atravesar para convertirse en una figura respetada del género urbano, género en el cual históricamente los hombres han sido considerados los protagonistas.

Le puede interesar: Usuarios en redes sociales aseguran que Alberto Gamero salió en el video de Shakira y Karol G

“Me pasaba que me decían que cómo mujer no lo iba a lograr (...) las propuestas indecentes que, obviamente, no se hacían esperar, pero al final del día yo tenía mi mente tan puesta en el objetivo que quería lograr (...) y así poquito a poquito estamos hasta donde el día de hoy, gracias a Dios, estamos”, dijo la artista.

¿Cuál es el mensaje de Karol G para las personas 'entusadas'?

La letra de la canción de Shakira y Karol G ha llamado bastante la atención de los seguidores de las colombianas quienes no tardaron de señalar que se trataban de indirectas hacia sus exparejas y de frases de ‘despecho’. Ante esto, Karol G expresó que más allá de los comentarios, ella se sentía una líder femenina y que quería siempre que las mujeres se sintieran representadas con cada una de sus canciones, por lo que sus letras buscaban siempre hablar de sus sentimientos y del empoderamiento femenino.

Le puede interesar: Por fin se acabó la espera, Karol G y Shakira lanzaron su canción ‘TQG’

Sin embargo, la artista mencionó que en varias ocasiones su pensamiento de empoderamiento le impedía poder “dejarse caer” pero que reflexionó sobre las veces en las que “está bien sentirse mal” y que también está bien abrazar esas situaciones no tan buenas, por medio de las cuales la vida quiere darnos una enseñanza.

Es por ello que Karol G reveló que en su nuevo álbum de ‘Mañana Será Bonito’ los fanáticos encontrarán canciones un poco más sentimentales que las acostumbradas por la ‘Bichota’.

La cantante también aprovechó para darle un mensaje a todas esas personas que en estos momentos estarían pasando por un momento de crisis o desamor y se sienten ‘entusadas’:

“Hay que aprender lo que tengamos que aprender para que definitivamente seamos más fuertes, para que seamos más abiertos, más amorosos, más reflexivos(...) yo todavía tengo días horribles, pero la actitud está en que mañana todo va a estar bien”, precisó la artista.