Esta es la mujer con los labios más grandes del mundo que sueña con ser la “Barbie humana”

Andrea Ivanova es considerada como la mujer con los labios más grandes del mundo; sin embargo, pese a este reconocimiento la joven sueña con someterse a una gran variedad de otros procedimientos para ser condecorada como la ‘Barbie humana’.

Esta mujer inició con su transformación a mediados del 2018 y desde entonces no ha parado de acudir a exuberantes cambios en su cuerpo. Ivanova ha dicho en varias que tiene pensado someterse a modificaciones en la barbilla y en los senos pese a que ya los tiene retocados, pues le interesa batir nuevos récords más allá de tener los labios más grandes del globo.

“Además de los labios más grandes del mundo, quiero tener también algunos de los pómulos más grandes. Hasta ahora me he puesto cuatro inyecciones de ácido hialurónico en los pómulos, pero me pondré dos más en una semana”, expresó la joven en entrevista con el periódico británico ‘The Mirror’.

Adicionalmente, el diario ‘The Sun’ informó que la joven ha llegado a gastar cerca de 21 mil dólares en los procedimientos estéticos que tiene en su cuerpo. “La belleza natural me aburre, así que decidí cambiar radicalmente mi apariencia. Quería verme con un antes y un después drástico y todavía tengo muchos cambios por delante, ya que todavía no he terminado de cambiarme”, explicó la joven de 25 años.

La joven ha pasado por alto las advertencias de los médicos en cuanto a los múltiples procedimientos estéticos, el abuso de ellos y lo malos que podrían resultar para su salud, no obstante, a Ivanova pareciera solo importarle que se sienta feliz con ella misma y con su aspecto.