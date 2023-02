“¿La novia le pega?”: La Liendra contó “vergonzosa” anécdota de cuando conoció a James Rodríguez

La Liendra se ha destacado en las redes sociales no solo por su contenido en redes sociales, sino por sus polémicas a lo largo de su trayectoria en dichas plataformas digitales.

Para empezar, el creador de contenido fue tendencia en las ultimas horas luego de que se conociera que ganó 50 millones de pesos al apostar durante una transmisión en su cuenta de Twitch.

Pues en menos de una hora, logró conseguir esa “módica suma”, de esta manera causando furor en las redes sociales por lo suertudo que es.

“Y acá no sé cómo putas llegue a 50 millones y me retire jajajajaj parce fue muy loco yo no soy de esto, pero lo hice por el STREAM y me fue bien no recomiendo apostar ni ir a casinos yo solo lo hice por contenido”, escribió el creador de contenido sobre el video en donde muestra como ganó esta jugosa suma.

Cabe mencionar que el paisa es muy activo en redes sociales, ahora que esta incursionando en las transmisiones de Twitch se le ha visto aun más activo, sin embargo, donde ha sido más constante desde hace unos años es en Instagram.

Donde además de compartir contenido divertido para entretener a sus seguidores, también les cuenta momentos de su vida privada e interactúa con dinámicas de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

Recientemente en dicha dinámica, el creador de contenido reveló como fue la primera vez que conoció a James, quien estaba acompañado de Karol G.

“La anécdota que les voy a contar con James Rodríguez, es del mismo día que conocí a Karol G y que la vi por primera vez en persona, ella hizo una fiesta una vez aquí en Medellín totalmente privada, cerro la discoteca, invitó a Daiky, Daiky nos invitó a nosotros y pues nosotros también apoyamos la música de Karol”, relató el paisa.

Además, reveló que en esa fiesta Karol G fue la que pagó absolutamente todo, asegurando que se había pasado de “buena gente”.

Después procedió a contar que fue allí donde conoció a James y que fue el quien lo llamó para que se acercara a su palco.

“Cuando yo llegué miro pa’ un lado y pillo que está James Rodríguez (…) cruzamos miradas (…) yo voy, lo saludo, me estoy ahí como cinco minuticos cuando me dice dizque, - “¿se va a quedar aquí o le pega la novia?”- “, relató La Liendra.