VIDEO: “Yo me opongo”, este hombre saboteó la boda de unos desconocidos y no se le dio nada

Para nadie es un secreto que el día de la boda es uno de los más importantes de la vida de pareja, los novios preparan con gran detenimiento que todo salga conforme lo planeado y que los invitados puedan participar de una celebración tranquila así como los futuros esposos.

Gracias al momento tan valioso que, los matrimonio suelen planearse con varias semanas de anticipación, para evitar cualquier imprevisto y poder solucionar todos a tiempo. Además de que implica una inversión económica considerable por lo que por nada del mundo se desea que algo salga mal.

Ahora bien, que un desconocido interrumpa en medio de la ceremonia y por si fuera poco se tome la atribución de opinar, no deja de ser un gesto de mal gusto bastante molesto. Pues tal fue el caso de un TikToker conocido como @lokoenpaz que entró sin el previo consentimiento de los novios en la boda y grito al frente de todos “Yo me opongo”, su grito logró llamar la atención de los invitados y de, por supuesto, los novios.

Luego de esto el sujeto abandonó la ceremonia como si nada, y como era de esperarse los demás usuarios de la red social no pasaron por alto esto y comentaron el video: “Si hacen eso en mi boda me enfurezco”, “faltó decir, me equivoqué de boda”, “los novios, ya valió el matrimonio”, fueron algunas opiniones que se leen en la publicación.