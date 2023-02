Calvo se tatuó una peluca y se le burlan del peinado; el resultado es impresionante

TikTok, una vez más, hace de las suyas al convertir en tendencia un video en el que un usuario es protagonista por una drástica decisión que tomó con su aspecto físico, en el que evidentemente, logró captar la atención de otros usuarios de la red.

En la grabación se ve a un hombre quien padece de calvicie y quien por la falta de pelo, optó por tatuarse una larga y frondosa cabellera en su cuero cabelludo. Sin embargo, las reacciones de miles de personas en las redes sociales, han sido a modo de burla.

Muchos de los usuarios, señalan a través de los comentarios en las redes sociales, que el hombre hubiera podido optar por una micropigmentación capilar, que igualmente es un tatuaje, pero este, es un poco más disimulado, pues por medio de pequeños puntos, logra dar la impresión de cuando el cabello está apenas creciendo.

Pese a la buena intención del hombre que lo tatuó, los resultados no fueron tan favorables, pues en lugar de evidenciar una frondosa y natural melena, se muestra todo lo contrario.

El clip, que fue compartido por el perfil @vtweek, ya cuenta con más de 13.8 millones de visualizaciones y supera los 275 mil likes en la red social de TikTok.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Nunca se le va a enredar el pelo”, “Siempre peinadito”, “Uy no pobrecito, no lo asesoraron”, “¿De veras ese hombre piensa que nadie lo notaría?”, “Este cabello tiene bastante brillo”, “No mames, cómo va hacer eso”, “Peinado de día lluvioso”, “Se ahorrará bastante dinero en shampoo”, “Parece un peaky blinder”.