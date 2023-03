Esperanza Gómez reveló a partir de qué medida de nepe contratan en la industria nopor ¿Usted clasifica?

Esperanza Gómez se ha destacado en la industria ‘nopor’ desde hace varios años por la pasión con que realiza su trabajo. De hecho, en una reciente entrevista con LOS40 Urban reveló que siempre fue su fantasía sexual poder trabajar en eso.

La caldense ha estado bajo el ojo publico ya que ser actriz de películas porno es un trabajo muy criticado por el público.

Pero esto no ha sido suficiente para que Esperanza se retire o pierda la pasión por seguir experimentando en la industria.

Por otra parte, reveló que tiene dos parejas, pero esta casada legalmente con un estadounidense, quien es productor de la industria, pero según reveló, es muy celoso y ha sido una relación muy complicada.

Mientras que la pareja que tiene aquí en Colombia con quien lleva más de 17 años es totalmente distinto y con él a logrado experimentar muchas cosas en su vida sexual.

Tras sus declaraciones, una de las preguntas que surgió en la conversación y que quizás algunos hombres se han preguntado es ¿cuánto debe medir el ‘nepe’ de un hombre para que lo contraten en la industria?”.

A lo que ella respondió de manera contundente, “si ya no es grande no te quieren contratar (…) el tamaño promedio por fuera de la industria es entre 7 y 12 cm y en la industria hoy en día si usted no tiene más de 19 cm no quieren contratarte”, reveló la colombiana.

Dándole fin a las dudas de muchos seguidores, la experta en todo este tema dio las medidas exactas de lo que necesita un hombre para pertenecer a la industria del porno.