Así se veía el primer video de Karol G en YouTube: cambios del antes y después

Carolina Giraldo Navarro, más conocida a nivel mundial como Karol G es una de las artistas más cotizadas y elogiadas de la industria colombiana y todo gracias a su talento que la ha llevado a cumplir muchos sueños.

Es innegable que su talento, constancia y disciplina la han llevado lejos. En el 2010 compartía videos en su canal de YouTube en donde daba muestra de la gran voz que tiene, pero las canciones que interpretaba estaban lejos de tener ritmos urbanos.

Allí se le ve cantando ‘Killing Me Softly’, ‘Try Sleeping With A Broken Heart’ y ‘Can’t Take My Eyes Off Of You’, canciones en ingles de grandes artistas.

Desde muy joven la paisa dio señales de lo que hoy en día es su pasión y a lo que se dedica, estudió música en la Universidad de Antioquia y viajo a Nueva York para estudiar mercadotecnia durante tres meses.

En esa época también inició en la industria musical siendo corista de del famoso cantante de reguetón Reykon, quien para esa época era uno de los más conocidos junto a J Balvin.

De hecho, de esa amistad con Reykon, estrenaron la famosa canción ‘301’, un hit del reguetón para esa época.

Tras el impulso que le dio la famosa canción con Reykon, Karol G logró firmar con la famosa disquera Universal Music.

Después de esto su carrera despegó, pues ya empezó a colaborar con grandes artistas del género como Nicky Jam y Bad Bunny.

Hoy en día es considerada una de las mejores artistas que tiene Colombia, además, a colaborado con artistas de los más grandes y ya está estrenando su álbum ‘Mañana Será Más Bonito’.

17 canciones que han sido suficientes para provocar entre sus millones de fans todo tipo de reacciones.

El álbum está más enfocado hacia las fases tras una ruptura amorosa, por lo que ofrece canciones para la tusa, hasta sanar.