“Que lo coj4n a uno con ganas”: Sara Uribe confesó cuál es su tipo de hombre ideal

Sara Uribe sigue flechando corazones en las redes sociales y no solo por su belleza, también por su carisma tal como lo ha demostrado desde que ganó en la segunda temporada del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en el 2012.

La paisa dio de que hablar desde esa época y su carrera en los medios de comunicación empezó a crecer como espuma, resulta que empezó a trabajar como presentadora en algunos medios, también trabajo en la radio.

Además, ha modelado para distintas marcas dejando claro por que es una de las más bellas de Colombia.

La modelo también ha logrado llevar su emprendimiento a otro nivel y hoy en día cuenta con un spa con el que está facturando.

Por otra parte, sus redes sociales se han convertido en la fuente de información principal sobre su vida, allí comparte sus proyectos, pasatiempos y momentos junto a su familia y amigos.

Gracias a esto ya suma más de seis millones de seguidores quienes se dejan ver constantemente en los comentarios de sus publicaciones.

Además, suele interactuar con sus fans por medio de dinámicas de preguntas y respuestas o videos en historias de Instagram contando su día a día.

Recientemente en dicha dinámica, la colombiana respondió a la duda que constantemente tienen sus pretendientes.

“¿Cómo es tu tipo de hombre ideal?”, le preguntaron a la paisa, a lo que ella no se contuvo y reveló con lujo de detalles.

“Me gustan los que tengan actitud de ser campeones, me gustan los que me conquisten, me gustan los que me digan eh… - baje que estoy abajo, venga que ya la recojo, hágame el favor y me contesta porque la estoy llamando todo el día- o sea, que sea intenso, que me quiera tener, me diga, cosita rica, así que tenga como esa seguridad, que sea como un macho alfa (…) que lo cojan a uno con ganas, ese tipo de cosas me gustan de un hombre”, aseguró la colombiana.