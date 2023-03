Anitta ya tiene su fecha de retiro en la música y por ahora debutará como actriz en ‘Élite’

Larissa de Macedo Machado, conocida internacionalmente como Anitta, se ha robado los corazones de sus seguidores alrededor del mundo gracias a su música, talento y sobre todo, belleza. La intérprete brasileña, se ha destacado como una de las cantantes más sensuales de la industria, así lo han dejado saber sus fanáticos.

Recientemente, la artista impactó a todos sus más fieles seguidores, al revelar un dato que nadie se esperaba, especialmente su público que la ha acompañado a lo largo de su carrera artística.

A pesar del gran éxito que ha tenido y de su creciente carrera musical, la brasileña reveló que quiere llevar a otro nivel su profesión, evitando quedarse en un solo lugar y sin darse la oportunidad de haber experimentado otras cosas.

Fue así, como en una reciente entrevista para la revista Billboard, la intérprete de ‘Envolver’ dijo que planea retirarse más o menos a sus 36 años de edad.

“Me gusta el cambio, me gustan los retos. Me gustaría probar cosas nuevas... Ahora estoy estudiando interpretación, me han invitado a participar en varias películas a las que estoy muy ilusionada", mencionó.