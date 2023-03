‘La Liendra’ se sintió humillado en Dubai, esta fue la razón

Por estos días el joven influencer, conocido como ‘La Liendra’, ha presumido por sus redes sociales el viaje que está haciendo por Dubai, al cual fue invitado por uno de su amigo y al que también asistió en compañía de la influencer conocida en redes sociales como @oficial_mav.

El creador de contenido ha aprovechado cada instante para mostrarle a sus seguidores cómo está siendo su paso por el país asiático. ‘La Liendra’ ha dejado ver a través de sus historias los lujos de los que disfrutado desde que llegó al país de Medio Oriente. El joven ha salido de compras a los centros comerciales más emblemáticos del país, ha podido conducir lujos carros de marcas bastante costosas y ha gozado de varias atracciones que el destino tiene para los turistas.

Pero pese a toda la diversión que el creador de contenido ha tenido en Dubai, también se tomó el tiempo para reflexionar sobre las diferencias que hay entre este país y Colombia. El influencer se mostró bastante asombrado por las inmensas y exuberantes construcciones como el Burj Khalifa, Dubai Mall y hasta la inmensa fuente que hay entre estas dos edificaciones, a lo que ‘La Liendra’ no pudo dejar de opinar sobre los habitantes de Dubai “Son tan extravagantes que me caen como mal. Ya hacen cosas impresionantes, o sea, qué es esa piscina, qué es ese edificio, que respeten. A veces siento como que sin querer me humillan”.

