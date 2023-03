“Nace una influencer”: supuesto video sensual de excongresista Aída Merlano se hace viral

Para ponernos en contexto, Aída Merlano es una excongresista colombiana que fue hace algunos años, electa para ser senadora, sin embargo, sus planes se vieron frustrados al conocerse que había llevado a cabo compra de votos y corrupción al sufragante, tema que destituyó su elección y fue capturada por las autoridades.

Sin embargo, estratégicamente logró fugarse por la ventana de un consultorio, como si de una película de persecución se tratara, escapando y reapareciendo posteriormente en Venezuela.

También es la madre de la reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano, y ahora, tras varios años y un cambio de mandato presidencial después, regresó a Colombia para plantar cara y ventilar algunos ‘trapitos sucios’ sobre otros políticos.

Pero aquí lo que se convirtió en tendencia fue la forma en la que decidió hacer su llegada, pues rodeada de policías de la INTERPOL, la excongresista llegó en medio de una calle de honor, con una sonrisa en su rostro y claro, como no podría faltar para hacerlo más cómico, con un sensual TikTok que compartió ella misma en sus redes sociales.

Así pudimos ver a Aída Merlano, igual que su hija, sacándole provecho a las redes sociales para mostrarse por allí cantando la canción ‘La patrona soy yo’, luciendo un largo gabán negro, sin nada más por debajo, desde la comodidad de su cama.

Eso sí, la canción trae consigo un contundente mensaje:

Escuchen bien, y mírenme / Pensaron que jamás podría volver / Todas esas mentiras que de mí, labraron hoy se van a arrepentir / No parare hasta lograr / Que todos los que me hicieron mal / Hoy paguen poco a poco y sin piedad / Les juro que no voy a descansar / La patrona soy yo