Epa Colombia reveló la exorbitante suma que se gastó en un solo par de zapatos

Epa Colombia, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia. Además de sus exitosos negocios de peluquerías y venta de keratinas, la han hecho merecedora de un espacio importante en la industria cosmética.

La empresaria justamente, se encuentra en el ojo del huracán tras compartir en la sección de Stories en su cuenta de Instagram un par de grabaciones en las que revelaba la gran suma que había invertido en varios pares de zapatos de reconocidas marcas de diseñador.

La mujer empezó contando que uno de los zapatos más costosos que había adquirido, le habían costado unos diez millones de pesos y que además, los había perdido.

"Unos de 10 millones de pesos, pero, la verdad, nada... Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7 (millones)... Realmente me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5 (millones), sino unos zapatos con los que yo me sienta cómoda, porque mis pies son chiquitos y delgados. Unos zapatos de 200.000 pesos me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos", dijo la empresaria.

También se refirió a que ya no compra tenis de esas altas sumas, pues ha entendido que lo importante para ella es estar cómoda y verse bien.

La empresaria generó toda clase de comentarios en sus redes sociales, tras revelar los precios de los zapatos que tiene en su armario.

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, “Las vanidades y los lujos desaparecen cuando ya no existamos o cuando una enfermedad terminal no se cure con toda la plata del mundo, aprovechen lo que la gente les está dando”, “Niña pues yo sólo té digo una cosa, él señor te bendiga siempre”, “No te pierdas en lujurias”, “Que pena que después de ser una persona del común y haya tenido suerte por cantar Epa Colombia, ahora derroche de esa manera y lo divulgue habiendo tanta hambre en este País”, fueron algunos de los comentarios.