Con agua bendita y rezos atacan a una tatuadora en la puerta de su casa, la historia se hizo viral

Una tatuadora quien a demás de dedicarse a hacer diseños también es una creadora de contenido para TikTok, y cuenta con más de 1.7 millones de seguidores, hizo pública una situación que la vienen incomodando desde hace ya bastante tiempo. Leidy Mora, como es conocida en el medio, grabó un video en el que se le puede ver discutiendo con algunas de sus vecinas.

Al parecer las vecinas de la tatuadora, quienes ya se ven personas mayores, se paran en la puerta de la artista para hacerle rezos y lanzarle agua bendita, la situación ha sido tal que incluso la han tratado de 'bruja' y le han pedido que se vaya del edificio.

“Esta situación viene pasando hace como un año. Me he aguantado que me tiren sal, agua bendita, me pongan rosarios en la cara, me griten: ‘Bruja, vete del edificio’, y he tenido toda la paciencia porque pienso que son señoras, que están viejitas y locas”, explica la joven en su cuenta de TikTok.

Ante las hostigaciones la tatuadora expresó que decidió presentar una acción legal en contra de sus vecinas, ya que no solo llegaron a referirse a ella de manera despectiva, sino que también habrían vinculado a su hija, quien es una menor de edad.

La tatuadora explicó que han sido varias las veces que sus vecinas se empeñan en madrugar a rezar en su puerta y por si fuera poco a rociar agua bendita, por lo que se vio en la necesidad de hacer público lo que estaba sucediendo.

Adicionalmente, también aprovechó para decir que “Por favor, a todas las personas religiosas que no saben respetar deberían entender que la espiritualidad es personal, no puedes obligar a nadie a creer”.