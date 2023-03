La sobrina de la tía Piedad habría ido a Severo Sinvergüenza y mostraron evidencia en redes

Severo Sinvergüenza, la wafleria que vende sus productos con formas de ‘nepe’, se ha convertido en todo un furor en la ciudad de Cali y especialmente, en las redes sociales.

A través de las plataformas digitales, se han viralizado una cantidad de videos en los que aparecen los asesores del lugar, realizando la experiencia al momento de vender los productos típicos del lugar.

Sin embargo, los sugestivos movimientos de los vendedores a la hora de derramar los toppings sobre el waffle y parte del rostro de los clientes, no ha caído muy bien en otros sectores. El lugar tuvo que ser intervenido por las autoridades locales para regular el servicio.

Entre los cientos de videos difundidos en las redes sociales de las clientes que han visitado el lugar, hay uno que despertó la curiosidad entre los internautas y fue justamente el de una mujer de color.

Eso es lo que parece. Muchos quizás recuerdan un video de una joven que se hizo viral en las redes sociales tras compartir un clip bailando la canción ‘Qué rico Cali’.

Sin embargo, lo que le aportó un mayor reconocimiento a Maina, fue una entrevista que concedió a un medio regional en el que aprovechó la oportunidad para dar los agradecimientos a quienes habían visto su video, a los medios de comunicación y también, a varios integrantes de su familia que la habían apoyado.

Fue justamente en ese momento en el que la tumaqueña estaba agradeciendo a sus familiares, que la mujer se conmovió y dejó fluir sus sentimientos.

“Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me ha apoyado, es una emoción muy grande, o sea no me lo puedo entender aquí…”, expresó en su momento.