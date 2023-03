Epa Colombia envió reflexivo mensaje a todos sus seguidores: “Nunca pierdas la humildad”

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en una de las mujeres más nombradas en las redes sociales en el país cafetero. Sin embargo, su vida ha girado en medio de los escándalos que parece acompañarla por siempre.

El más reciente, sucedió en días pasados en el que la influencer generó comentarios divididos entre los internautas. La polémica se centró en el momento en el que la mujer decidió empezar a revelar las exorbitantes cifras que le había costado varios zapatos que actualmente hacen parte de su exclusivo closet.

“Unos de 10 millones de pesos, pero, la verdad, nada... Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7 (millones)... Realmente me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5 (millones), sino unos zapatos con los que yo me sienta cómoda, porque mis pies son chiquitos y delgados. Unos zapatos de 200.000 pesos me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos", dijo la empresaria.

Muchos la criticaron simplemente por el hecho de haber invertido tanto dinero en sus pares de zapatos, alegando que, en Colombia hay mucha pobreza. Otros, por el contrario aplaudieron el hecho de que una mujer con sus orígenes, se hubiera podido superar de tal manera.

A solo un par de días de haber pasado la tormenta de su más reciente escándalo, la colombiana decidió dar un consejo a todos sus seguidores. El mensaje que envió tenía un tono reflexivo hacia la humildad.

“Amiga mira, recuerda que la persona que te hace daño, no es la persona que está allá afuera, no es la persona que te trata mal por un comentario, esa no es la persona que te hace daño”, inició la joven.

Además, continuó su mensaje reflexivo, afirmando que la persona que verdaderamente le hacía daño a alguien era la que se olvidaba de cuando había recibido en un pasado, la ayuda de un amigo.

“La persona que te hace daño, es la que tú ayudas, sacas adelante y luego ella quiere pasar por encima tuyo. Por eso tú nunca pierdas la humildad amiga, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y Dios bendice los corazones sinceros, amiga”, expresó.

En redes sociales hay quienes se atreven a mencionar que la empresaria está pasando por momentos muy difíciles con respecto a la venta de sus productos capilares.