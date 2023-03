Colaboraciones de Bad Bunny que nunca imaginamos y que no sabíamos que necesitábamos

Hay logros que tal vez solo Bad Bunny podría alcanzar, como ser el primer artista latino en la música urbana en lograr ser “nuevo mejor artista de la semana” en Apple en 2017; ser el dueño del primer álbum en español (Un Verano Sin Ti) nominado a disco del año en los Grammy; o ser quien logra colaboraciones que jamás pensamos que se podrían dar.

Los sonidos de Bad Bunny con artistas que nunca imaginamos nos han dejado mucho qué pensar, Benito se ha caracterizado siempre por alejarse de la “norma musical” y experimentar sonidos que no sabíamos que necesitábamos hasta que los escuchamos para sumergirnos en un loop infinito, tal vez ahí radica su éxito.

Así que, acá las colaboraciones del conejo con artistas que nunca pensamos.

Cuando hizo Mía junto a Drake

Hay cosas que solo logra Benito y una de ellas fue poner al rapero más escuchado del planeta a cantar en español. Pero bueno, hacer que alguien cante en español no es la gran cosa, ¿verdad? Pues para hacerlo “la gran cosa” realmente, Benito llevó los sonidos del Champagnepapi a un party boricua tan latino que haría pensar a cualquiera que en la cabeza de Drake Canadá es solo un país al norte de América, nada más.

O cuando nos presentó lo Siento Bebé con Julieta Venegas

Si lo pensamos bien, tal vez no haya una artista más importante para la nostalgia y la melancolía latina que Julieta Venegas. Desde Aquí, el álbum con el que debutó en la música, ya sabíamos que tendríamos himnos como Limón y Sal, Lento, o Me Voy.

Pasaron 22 años para que Bad Bunny creara junto a Julieta un tema nostálgico sobre un beat de Tainy que ella seguramente jamás se hubiera imaginado que cantaría al piano en sus recitales. ¿O acaso alguien pensó que la misma persona con la que lloraron en el colegio superando la tusa de la adolescencia gritando “Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy” estaría con el mismo personaje que les hizo cuestionarse, ya con más años, que, si tienen un novio y no m*ma c*lo, ¿es mejor estar soltera? Porque bueno, yo no lo imaginé nunca. Bien ahí, Benito.

Cantando bachata en Volví junto Romeo Santos

Revivir la agrupación insignia de un género musical es algo que también logró Bad Bunny, esta vez, de la mano de Romeo Santos, el frontman de Aventura. En el mundo de la música, la bachata apagó sus sonidos por un buen tiempo, pero Benito, que no es cualquier “aparecido”, lo sabía y decidió volver a poner este género en las listas de reproducción y los audífonos de las personas. Se unió con Romeo, y con Volví, volvió él y volvió de nuevo el género. Así es Bad Bunny.

Escribiendo un poema en Ojitos Lindos con Bomba Estéreo

Entre las muchas colaboraciones con las que nos encontramos mientras avanza ‘Un Verano Sin Ti’ y esperando la que sería una de las más importantes del álbum —¿cuál?, esa que tenía ilusionado a todo el mundo: una canción con Feid— pero para sorpresa, hay una que, personalmente, nunca esperé y que disfruté hasta el cansancio: Ojitos Lindos. Un poema y una declaración de amor que viene acompañada de los sonidos playeros del álbum y la voz de Li Saumet, que nos lleva directamente a la orilla de la playa, a tomarnos un trago con el amor de nuestras vidas.

El ejemplo claro de que Benito hace lo que quiere con la música es justamente ese, “desperdiciar” el timing perfecto entre su éxito y el de Feid y por Colombia, invitar a Bomba Estéreo al mejor álbum de su carrera hasta el momento.

Consejo: disfruten esta canción y no la desperdicien. Es realmente una joya.

O la gran joya hasta ahora, hacer reggaetón para dedicar: en Tormenta con Gorillaz

De lo que pasó recientemente junto a la agrupación de Damon Albarn y Jamie Hewlett realmente no hay mucho qué decir. Se juntó con Gorillaz para traernos una Tormenta que no solo es un single, sino que tiene cabida en la lista de canciones de Cracker Island, el octavo álbum de los británicos y que, además, suena delicioso. La tormenta ya está hecha y Benito la creó.

¿Está creando nuevos géneros? Ya lo habíamos visto cuando en Dákiti puso a la gente a perrear con sonidos del house, ¿y ahora? ¿Puso a Gorillaz a hacer reggaetón? ¿Cambió el reggaetón por el indie?

En fin, Benito Martínez Ocasio y su influencia en la industria y en desencasillar “géneros” musicales. Aplausos para él.