Cintia Cossio revela por qué es “celosa” con su hermano: ¿se pasa de toxica?

Cintia Cossio se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de las redes sociales tras su largo trayecto y contenido con el que entretiene, divierte o enamora a sus más de seis millones de fanáticos en Instagram.

La joven paisa ha demostrado a través de sus redes sociales la buena relación que tiene con su hermano, el también creador de contenido, Yeferson Cossio.

Recordemos que el joven ha convertido a su hermana en la protagonista de la mayoría de sus videos por las bromas y retos que le hace y deja registrados en sus redes sociales.

La pareja de hermanos son de los que más cotizan a través de estas plataformas digitales y la mayoría de su vida la han mantenido publica, por otro que sus relaciones sentimentales y familiares son de conocimiento de sus seguidores.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram la joven paisa realizó una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores resolvieran algunas dudas sobre su vida privada.

La joven se caracteriza por responder ‘sin tapujo’, por lo que una de las preguntas de la dinámica se destacó por la respuesta de ella.

“¿Eres muy celosa con Yeferson?”, escribió un usuario en las redes sociales.

La paisa respondió de manera contundente: “Sí y no. Pues si te refieres a que, si soy celosa con las novias de él, no, de hecho, siempre que pueda ayudar en algo, lo hago con mucho amor. Pero en cuestión de ser su persona favorita, sí, lo soy, y mucho, y me enojo si veo que medio me trata de cambiar”.

La respuesta de la joven no tardó en viralizarse y recibir toda clase de comentarios por parte de sus seguidores en las redes sociales.

“La más toxica, cree que el hermano le pertenece”, “ere men si se veía bien con Jenn”, “que toxica”, “es celosa o está cuidando su plata”, “me siento identificada”, fueron algunos de los comentarios.