Jessica Cediel respondió sin tapujo si volvería con algún ex ¿le gusta cangrejear?

Jessica Cediel es una de las mujeres más sensuales y elogiadas de la farándula colombiana por su larga trayectoria en las pantallas, lo que ha provocado que millones de colombianos estén flechados con su belleza y talento.

La bogotana se ha mantenido activa en la televisión nacional, sin embargo, también ha participado en proyectos internacionales, desde doblajes de voz hasta modelar para grandes marcas.

Recientemente, la colombiana se encuentra protagonizando una película junto a Diego Camargo llamada ‘Amar es Madurar’, una historia de amor que pretende cautivar a los colombianos.

Por otra parte, la colombiana se ha mantenido muy activa en las redes sociales contando detalles de su vida y sus proyectos.

Ahora se encuentra en una gira de medios para promocionar su nueva producción, por lo que pasó por los micrófonos de LOS40 Urban y además de invitar a nuestro oyentes a ver la película, también reveló detalles de su vida.

Una de las preguntas realizadas a la bogotana fue que, si volvería con alguno de sus exs, a lo que ella de manera clara y contundente respondió.

“Me lo preguntaron ayer, cómo que, si volverías a besar a algún ex, pues no, o sea, y no lo digo de manera mal porque obviamente le agradezco a todas las personas que han estado conmigo sentimentalmente, hay algunos con los que tengo una excelente relación, hay otros que: chao, muchas gracias y bye, pero siento que si no se dio es porque no se tenía que dar”, reveló la colombiana.

Además, aprovechó para hablar sobre los nuevos amores y los planes que tiene Dios, “no lo den fácil niñas, por Dios, eso es un tesoro, entonces habiendo tantos seres humanos nuevos que uno puede conocer pues cómo pa’ que”, dijo la presentadora.

Finalmente, aconsejó a los oyentes sobre las relaciones amorosas y los invitó a nutrir el espíritu para ofrecer algo más allá de lo físico.