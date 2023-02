¿Jessica Cediel tiene un nuevo amor? Romántica publicación lo demostraría

Gracias a su indiscutible belleza, Jessica Cediel ha logrado consolidarse como una de las mujeres más hermosas de la televisión colombiana, robándose el corazón de millones de sus fanáticos.

Para muchos, la bogotana es una de las más talentosas y exitosas de la farándula nacional, pues ha sido de las pocas famosas que ha conseguido hacer una exitosa carrera fuera del país.

Por medio de sus redes sociales, Cediel es muy activa compartiendo frecuentemente detalles de su vida privada, además de fotografías y videos que dejan más que enamorados a los internautas.

Además de sus atractivas fotos, uno de los detalles que más llama la atención de sus fans está relacionado con su vida sentimental pues esta no ha jugado con buena suerte en el amor y ha protagonizado polémicas con cada una de sus parejas.

Pese a esto, la famosa presentadora les ha hecho saber a sus seguidores que no está cerrada al amor, por lo que espera conocer a su príncipe azul.

Por lo anterior una reciente publicación de la famosa prendió las alarmas entre los internautas, pues al parecer Cediel ya tendría un nuevo amor.

Se trató de un romántico mensaje que la modelo compartió en su cuenta oficial de Twitter, donde expresó estar muy dichosa y además se refirió a una noche muy especial.

“Donde tú corazón sonría… ahí es! 😍Esta noche… que noche tan especial… ❤️‍🔥🔥☺️💋”, escribió.

Lo que más llamó la atención es que este mensaje iría dedicado a una persona especial, pues aunque no dio nombre propio, sí agradeció a la vida por esta.

“Gracias a la vida por personas como tú”, finalizó su mensaje.

Internautas quedaron más que expectantes con quien sería la persona que se robó el corazón de Jessica, a quien desde ya consideraron como un hombre muy afortunado.

Otros usuarios señalaron que se trataría del productor musical Ovy On The Drums, de quien hace meses se rumora estaría saliendo con la presentadora, no obstante ninguno de los dos se ha referido al respecto para confirmar y desmentir dichas especulaciones.