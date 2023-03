¡Atrapadaaa! Albañil hace trend de Shakira y Karol G desde la obra

Usuarios en redes sociales no paran de sorprendernos, a diario se conoce contenido nuevo ya sea divertido o impactante, pero la mayoría de las veces que estos post se vuelven virales siempre causan reacciones e interacción por parte de los internautas.

Plataformas como TikTok o Instagram han facilitado a las personas crear contenido de manera rápida, basta con tener un dispositivo con internet y cámara para convertirse en un creador de contenido.

Recientemente, a través de las redes sociales se viralizó el video de un sujeto que se encontraba trabajando en una obra de construcción, pero estaba haciendo todo lo contrario a trabajar.

Sin embargo, sacó su lado más ‘Bichota’ y mostró sus mejores pasos al ritmo de la más reciente canción de Karol G y Shakira.

Las colombianas se han convertido en un fenómeno global con su nuevo estreno en donde sacaron lo mejor de su talento para interpretar una canción dedicada a los ex.

Su auge ha contagiado a miles de personas tal como se pudo ver en el video ya mencionado donde el sujeto en plena construcción se tira al piso sobre el cemento y realiza el icónico paso que hacen las colombianas en el video oficial de ‘Te Quedó Grande’.

Arrodillado en el piso, con su traje de construcción y dos planchas en sus rodillas, el sujeto abre y cierra, mueve su cadera y gesticula como si fuera todo un bailarín, claro esta que antes revisa si lo están observando.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, “no me conocía esa técnica”, “jajajaja la Bichota constructora”, “con razón no avanzan las obras”, “ah, no, si así trabajan esas calles se van a quedar así”, fueron algunos de los comentarios.