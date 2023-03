Gerard Piqué rompió su silencio y habló de Shakira: "Intento proteger a mis hijos"

No cabe duda que Piqué y Shakira han protagonizado una de las polémicas mediáticas más sonadas de los últimos años. Desde que la pareja anunció su ruptura a mediados del 2022, ninguno de los dos ha logrado escapar de ser el foco de los medios de comunicación. No obstante, pareciera que ambos han logrado sacar provecho del auge que han tenido en las redes sociales, tanto así que se han valido de la polémica para publicitar sus nuevos emprendimientos.

Shakira ha sabido aprovechar cada uno de los momentos de su vida para inspirarse y escribir canciones, como lo fueron las dos últimas junto a Bizarrap y Karol G. Miles de fanáticos de la artista aseguraron que algunas partes de la canción son indirectas, bastante obvias sobre el exfutbolista y su nueva novia, la española Clara Chía. Y es que luego de que salieran a la luz, las redes sociales no han parado de comentar al respecto y así como los miles de seguidores esperaban con ansia el poder conocer lo que pensaba Piqué al respecto.

Pues el exfutbolista acabó con su silencio y en medio de una entrevista con Jordi Basté, para la cadena RAC1, el periodista interrogo a Piqué sobre los últimos éxitos de la barranquillera, el presentador le preguntó abiertamente que si había escuchado las canciones, a lo que el deportista respondió “sí, sí obviamente”. Y añadió que: “no quiero hablar del tema, no creo que toque, yo creo que las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos, y a partir de aquí no quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, porqué creo que al final lo único que quiero es que estén bien”.

