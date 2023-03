Aida Cortés mostró la posición en la que muchos hombres la quisieran tener; ¿se pasó?

Aida Cortés, la famosa creadora de contenido para adultos tiene a más de uno con la boca abierta por su contenido erótico en redes sociales posando con diminutos atuendos retando la censura.

La colombiana se ha destacado por su derroche de sensualidad en redes sociales provocando que más de uno quede boquiabierto.

Recordemos que ella inició siendo modelo webcam, algo que la hizo dar a conocer, pero con el auge de OnlyFans, la santandereana se pasó a dicha plataforma y como era de esperarse se volvió todo un éxito.

De hecho, hoy en día es una de las mujeres que más factura gracias a la suscripción que pagan sus seguidores para acceder al contenido exclusivo, por lo que se ha ganado el apodo de ‘La Reina de OnlyFans’.

La joven es catalogada como una de las favoritas, por lo que usuarios no pierden oportunidad para hacérselo saber.

Aida no ha dejado de lado sus otras redes sociales, sobre todo Instagram en donde suele compartir fotos y videos ‘subidos de tono’ en donde presume su escultural cuerpazo.

Recientemente, a través de dicha red social compartió una galería de fotos en donde se dejó ver con un sexy atuendo.

Sin embargo, lo que más impresionó a sus seguidores fueron sus sugestivas poses, pues la joven se sentó en unas sillas y abrió las piernas dejando ver su diminuto panty.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, “eres una mamacita”, “esa pose me gusta”, “pero que belleza lo que hay ahí”, “me encantas”, “como me gusta esa mujer”, fueron algunos de los comentarios.