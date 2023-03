Daddy Yankee celebró 28 años junto a su pareja con emotivo video; ¡Que viva el amor!

Daddy Yankee, el famoso e icónico artista del género urbano, ha logrado construir una sólida comunidad de fanáticos que los apoyan gracias a su trabajo en la industria musical y su larga trayectoria.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del puertorriqueño es uno de los ejemplos a seguir para muchos de los que están incursionando en la música, no solo por su historia de vida, también por la historia que ha dejado.

Con 46 años, el artista sigue demostrando que su éxito va más allá de su música, pues también ha logrado construir una bella familia junto a Mireddys González.

La mujer ha estado desde los inicios de Daddy Yankee, su historia de amor inició desde que eran adolescentes, producto de su amor, la pareja tiene tres hijos; Yamilette, Jeremy y Jesaeelys.

La mujer de 45 años se robó el corazón del artista y desde entonces es su mano derecha y su apoyo más grande en su vida personal y en su carrera.

‘La Jefa’, como la llama el artista es quien lo ha acompañado en las buenas y en las malas, de hecho, durante una entrevista del programa ‘Detrás de la fama’ de Telemundo, el ‘Big Boss’ reveló:

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia".

¡28 AÑOS DE PURO AMOR!

La pareja es considerada una de las más estables de la industria a nivel internacional, y este año celebraron sus 28 años juntos, por lo que se pronunciaron a través de Instagram.

“Hoy es un día importante porque estamos cumpliendo 28 años de aniversario (…) i love u baby”, dijo el artista en la publicación.

Además, su esposa le dejó un tierno mensaje, “yo también te amo baby. La bendición de tenerte en mi vida es indescriptible. Que sean muchos más #28 y seguimos contando”, fue el mensaje de Mireddys.