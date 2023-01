“Él no es un gamín”: aplauden gesto de Daddy Yankee con fan que quiso una foto

Daddy Yankee atendió el llamado de una mujer que estaba con su pareja en una grada dentro de un estadio en el que el artista se disponía a disfrutar de un partido. Razón por la que muchos no pudieron comentar la diferencia entre “las buenas personas” y las que actúan como Bad Bunny.

Luego de que se conocieran los videos del interprete de ‘Un verano sin ti’, en el que para muchos es ofensivo y grosero con los fanáticos que quieren una foto; el actuar de otros cantantes ha sido comparado.

En el video de Yankee que ha logrado ser viral, se ve al cantante acercarse a las dos personas, tomar el celular de la mujer y tomarse una selfi para luego devolver el teléfono.

Con alegría, los afortunados posan y manifiestan su amor al ‘Big Boss’, a quien siempre su carisma y buen trato lo han caracterizado. En otra toma se ve la forma en que el artista agradece la mención que le hacen dentro del estadio.

Las opiniones y comentarios no se han hecho esperar, Daddy ha sido aplaudido.

“Como van a comparar un Mercedes con un Kia”; “el mejor de todos los tiempos ya tú lo sabe’”; “el que es es, sin tanta bulla”; “Por eso él no tiene punto de comparación señores, el sí es un artista”, “la gran diferencia entre ser y no ser”, “él sí es un caballero”, “no me rebajen a Daddy Yankee”, “son totalmente diferentes”, “él si es un gran ejemplo”.

Los defensores de Bad Bunny

Aunque mucho se ha dicho y bastantes personas se han ido en contra de Bad Bunny, quien ha bajado su popularidad desde los videos virales en los que quita abruptamente los teléfonos de sus fanáticos, algunos lo defienden y entienden.

“Es diferente que te pidan una foto, a que estén refregando un teléfono enfrente”, comentó una usuaria.

¿Qué dijo el artista?

Tras la polémica, Bad Bunny escribió en Twitter: "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto".

Pero, advirtió, "los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

La actitud del cantante ha sido criticada en República Dominicana; algunos han aconsejado a la joven a la que el cantante le tiró el celular al mar, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, entablar acciones contra el músico por agresión.