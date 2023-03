Selena pide que paren las amenazas para Hailey Bieber; “quiero que todo esto termine"

Selena Gómez ha sido últimamente una de las mujeres que más ha dado de que hablar en la farándula internacional.

La actriz de 30 años ha ganado más fama y popularidad en los últimos años, a pesar de que hace tiempo que no usaba sus redes sociales.

Hace poco se convirtió en tendencia luego de que superara en número de seguidores a las hermanas Kardashian, pues hoy en día rompió récord y es la mujer más seguida de Instagram con más de 400 millones de seguidores.

La cantante fue noticia mundial por lo que ha sido la protagonista de diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, no es algo que ella haya anunciado o le haya dado tanto revuelo, pues simplemente su contenido les ha gustado a los internautas.

Cabe mencionar que la mujer incita al amor propio y constantemente deja mensajes de empoderamiento, amor y respeto.

Por lo que la comunidad que ha creado es fiel seguidores y la apoyan en cada uno de sus proyectos.

Selena tuvo una larga relación con el cantante Justin Bieber cuando ambos estaban en los inicios de sus carreras, sin embargo, son una de las parejas más recordadas.

Tras su ruptura cada uno tomó caminos diferentes y hoy en día Bieber está casado con la modelo Hailey Bieber, a quien ha acusado en diferentes ocasiones de burlarse de Selena, por lo que la mayoría de sus fans suele comentarle las publicaciones y criticarla.

Sin embargo, parece que las cosas ya se salieron de control y la esposa de Bieber está recibiendo varias amenazas por lo que Selena decidió pronunciarse al respecto, pues la modelo se comunicó con ella.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que está recibiendo amenazas de muerte y una negatividad de odio muy grande. Esto es lo que no defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine”, fue el mensaje que dejó Selena en una historia de Instagram.