“Roba maridos” Laura Bozzo mete la cucharada y acusa a Clara Chía de no tener valores

La separación de Shakira y Gerard Piqué sin lugar a dudas ha sido de las polémicas más comentadas en las redes sociales, esto debido a todas las controversias generadas en las que se ha visto involucrada la actual novia de Pique, la joven española Clara Chía. Quien ha sido señalada de ser la causante de la ruptura entre los famosos.

Cientos de medios de comunicación alrededor del mundo aprovecharon la situación para revelar cientos de detalles sobre la vida privada de Shakira y Piqué, y también muchos se han interesado en conocer más a fondo a Clara Chía.

Tanto así que recientemente la revista People reveló algunas fotos de la joven española haciendo ejercicio, a través de su página de Instagram, y entre los cientos de comentarios sobresalió el de la periodista peruana Laura Bozzo, quien no dejó pasar por alto la polémica y comentó al respecto.

La publicación hacía referencia a la apariencia que tenía la española y a su esbelto cuerpo, por lo que Bozzo tomó esto como referencia para decir que: “De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos”.

Pero la opinión de esta presentadora no solo se quedó en señalar a Clara Chía de “roba maridos”, sino que agregó que “Este tipo de mujeres a mí me causan asco”. Y por si fuera poco remató aludiendo a que la joven española carecería de principios y valores por haberse involucrado con el exfutbolista cuando este, al parecer, todavía estaba con Shakira: “Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”.

