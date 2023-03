Kourtney Kardashian subió fotos comiendo en el baño y las redes la critican de "asquerosa"

Kourtney Kardashian integrante de una de las familias más famosas de la farándula a nivel mundial desató fuertes críticas en redes sociales por donde la acusan de ser poco higiénica y “asquerosa” pues no tuvo ningún reparo antes de llevar la cena a su baño y comer en el.

La modelo de 43 años se mostró en lo que parece ser una cena “romántica” junto a su esposo Travis Barker y alardeó de un gran manjar de comida poco saludable alrededor de una bañera en la que estaban bañándose.

En las fotos los dos famosos aparecían comiendo filete de pollo, papas fritas, varias carnes y frutas. No obstante, también dejaron ver que tomaron champaña pero lo que más llamó la atención el hecho de que usaron el retrete como mesa para colocar hamburguesas que también estaban comiendo.

Este gesto por parte de Kourtney y de su esposo llamó la atención de varios fanáticos quienes no dejaron pasar la oportunidad para comentar que la conducta de los dos era bastante desagradable, ya que estaban incentivando a que las personas llevaron comida a su baño sabiendo que este lugar está lleno de bacterias y suciedad.

Como era de esperarse los usuarios no tardaron en comentar sobre la publicación de la Kardashian y rechazaron el comportamiento de la famosa: “Comida en el baño, eso es asqueroso”, “la comida en el baño no es la jugada”, “comida en el inodoro y en el suelo del baño, no señora”, “esa escena del baño es de lo que están hechas las pesadillas”, fueron algunos de los comentarios que pusieron algunos seguidores de Kourtney.