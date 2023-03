Jessica Cediel sube por primera vez a un SITP: “era como un ‘maniculiteteo’”

Jessica Cediel es una de las modelos más queridas de la farándula colombiana, la modelo se ha mantenido como el centro de atención de miles de fanáticos quienes no se quieren perder ningún detalle sobre su vida.

Cediel quien se ha destacado no solo por su belleza sino por su talento en la presentación y la actuación ha hecho parte de varias producciones bastante famosas como han lo es ‘La Descarga’ y ‘Yo Me Llamo’. No obstante muchos la recuerdan por haber hecho parte del programa matutino junto a Jota Mario y Laura Acuña en ‘Muy Buenos Días’.

La modelo suele ser bastante activa en redes sociales donde le gusta compartir detalles sobre su vida personal y profesional e interactuar con sus seguidores. Recientemente, Cediel compartió una nueva aventura junto a su hermana Virginia Cediel, y es que por medio de sus historias de Instagram la bogotana contó que vivió por primera vez lo que es subir a un bus de transporte público en la capital.

“Hola, los saludo desde un SITP esta es la primera vez que tomo el servicio público”, mencionó Cediel. La modelo intentó pasar desapercibida entre las personas por lo que decidió llevar gafas de sol y tapabocas, además dijo que tuvieron que pedirle prestada la tarjeta a otro usuario del sistema.

Cediel narró que estuvieron casi que media hora con su hermana intentando tomar un taxi pero que ninguno les tomaba el servicio por lo que decidieron probar con el transporte público.

La presentadora, al parecer, habría gozado de una divertida experiencia, pues en medio de las risas concluyo que “La parte más divertida fue salir desde allá, pasar por todo el mundo eso era como un ‘maniculiteteo’”.