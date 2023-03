Karol G habría enviado indirecta a Yailin: Esto fue lo que dijo

En pocas horas se ha vuelto viral un video de Karol G en el que muchos afirman la cantante envio una indirecta a la exesposa de Anuel AA, más conocida como Yailin ‘La Más Viral’. Los fanáticos no esperaron para formular las hipótesis sobre la posible rivalidad que hay entre las cantantes y la cual tiene como explicación el amor del reguetonero puertorriqueño.

Todo comenzó a raíz de que Yailin había cambiado su foto de perfil en Instagram por una frase que decía “si me necesitas, abrázame, si ves mi defecto, mejórame, no me dejes sola, acompáñame”. Lo que para sus seguidores se trataba de una clara indirecta para Anuel AA, sobre su divorcio.

Cabe recordar que antes de dar a luz Yailin también había despertado la preocupación en sus seguidores pues se creía que estaría pasando por depresión. No obstante, la cantante nunca confirmó las especulaciones.

También cabe mencionar que, muchos fanáticos de Anuel AA no auguraban que el matrimonio entre el puertorriqueño y la dominicana fuera a durar mucho tiempo, y hubo quienes afirmaron que el verdadero amor del reguetonero siempre fue Karol G.

Pues tanto fue el auge que tuvo el romance entre los intérpretes de ‘Secreto’, que al día de hoy muchos todavía esperar que la colombiana y el isleño vuelvan a estar juntos.

Entre tanto muchos fanáticos también compartieron un video en el que aparece Karol G en medio de un concierto cuando de repente dice una frase que para varios fue tomada como una indirecta para Yailin.

En medio de un baile Karol G dijo: “Mamacita, ¿Estás solita?” y levantó el dedo medio de su mano, haciendo un gesto obsceno.