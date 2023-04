Andrea Valdiri reveló por qué se retiró de las redes sociales; ¿se cansó?

La barranquillera Andrea Valdiri, sin duda alguna, es una de las celebridades digitales más queridas por los colombianos. No solo sus divertidos contenidos la han hecho merecedora de un éxito rotundo en las redes, su carisma y labor social, también ha sido un factor fundamental para recibir la aceptación que hoy tiene.

No dejes de leer: Andrea Valdiri compartió fotos haciendo oficio y ni así deja de verse sexy; ¡La sacó del estadio!

Y es que la colombiana se ha destacado por estar muy activa en sus redes sociales, por lo que acostumbra a compartir con sus más de nueve millones de seguidores, todo lo que hace en el día a día, con su familia, el trabajo o sus viajes.

Sin embargo, en los últimos días, no se le ha visto con frecuencia en la sección de Stories de su perfil de Instagram, por lo que despertó la curiosidad de sus fanáticos. Incluso, algunos le han escrito al interno para preguntarle a qué se debe esta ausencia.

¿Por qué ha estado desaparecida Andrea Valdiri?

La esposa del también creador de contenido Felipe Saruma, rompió el silencio y decidió referirse al tema por el que tanto le habían preguntado en sus redes sociales.

Te puede interesar: Andrea Valdiri le dio reveladora sorpresa a su Felipe Saruma; ¡La sacó del estadio!

Pues bien, Andrea, en su respuesta dijo que su deseo era dedicarle más tiempo a su familia y compartir espacios de calidad con sus hijas. También mencionó que no se centrará completamente en su trabajo de las redes sociales, sino que, piensa repartir el tiempo para hacer cosas comunes del día a día.

Asegurando que su deseo es realizar actividades tan cotidianas como hacer mercado, caminar con sus hijas, dedicarle tiempo a sus entrenamientos y además, no descuidar su empresa.

Lee también: Andrea Valdiri no pasó por alto el Día del Hombre y movió sus nalg4s en sugestivo video

“Muchas veces ustedes me preguntan ‘¿Por qué no estás activa como antes?’ y es que yo este año dije ‘okay, voy a tratar de vivir’, de que toda mi vida no esté en esta pantallita, sino no joda, querer ir a la tienda, hacer el mercado, buscar el hielo, caminar, disfrutar los fines de semana con mis hijas, yo dije que este año de sábados y domingos se los dedicaba era mucho a ellas, me desconectaba del celular, uno tiene que vivir, Machi, o sea de verdad como una persona normal”, dijo la creadora de contenido.