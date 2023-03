Felipe Saruma no se aguantó y le dedicó tremendo mensaje a Andrea Valdiri; ¡Esposo orgulloso!

Felipe Saruma se ha posicionado en redes sociales como uno de los creadores de contenido más creativos y divertidos de Colombia, a pesar de su corta edad lleva un largo recorrido cautivando a miles de colombianos.

El joven ha mostrado desde sus redes el amor y la pasión que siente por el contenido audiovisual, incluso, logró crear su propia productora en donde crea contenido de calidad junto a sus amigos, muchos de estos videos son pequeños sketch de situaciones cotidianas y divertidas que ha logrado identificar a más de uno.

Por otra parte, en su vida sentimental el joven se enamoró de Andrea Valdiri, una de las creadoras de contenido más cotizadas de Colombia, con quien llegó al altar y hoy en día comparten con sus fans la bella familia que han creado.

Cabe mencionar que la pareja no tiene hijos, sin embargo, Andrea Valdiri ya había sido madre dos veces, algo que no impidió que Saruma desempeñara el rol de padre para las pequeñas y que hoy en día el amor que se tienen sea celebrado por su público.

Recientemente, Valdiri realizó un proyecto “soñado” con un grupo de mujeres en donde las llevó a un teatro a vivir un día mágico, lleno de presentaciones artísticas, regalos y momentos divertidos.

Saruma por su parte estuvo brindándole su apoyo y tras el éxito del evento se pronunció en una historia de Instagram en donde felicitó a su esposa generando aplausos por el amor que se tienen y el apoyo que se han demostrado.

“Esta mujer me enseñó a mirar más allá del horizonte, a insistir y persistir todos los días. Hoy celebro hasta donde ha llegado ese proyecto del que tanto me hablaste en la cama y agradezco que me permitieras hacer parte de el y apoyarte”, fueron las palabras que le dedicó su esposo.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de los internautas, “familia Unida jamás será vencida y siempre triunfarán bajo la bendición y cobertura del padre Celestial...Mis mejores deseos para ustedes y éxitos en todo lo que hagan...abrazos”, fue el mensaje de una usuaria en redes.