Exganadora de ‘Protagonista’ ahora vende postres en un parque de Barranquilla

María Angelica Salgado es recordada por haber ganado el recordado reality de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en el año 2010 junto a Christian Suárez en donde se destacó por sus habilidades y destrezas frente a lo que se necesitaba para ser un ‘protagonista’.

En su momento, la barranquillera logró cautivar a los colombianos con su derroche de sensualidad y talento frente a los lentes de la cámara.

Sin embargo, la colombiana no tuvo muchas oportunidades en el medio, de hecho, el papel por el que más es recordada es por ‘Candela’, de la novela ‘La Esclava blanca’.

Después de esto, a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, María Angelica se encargó de compartir fotos y videos de su vida tras el concurso.

Allí ha compartido su participación en sesiones de fotos, momentos especiales en su vida junto a su familia y amigos y por supuesto ha usado esta plataforma para impulsa su emprendimiento.

La colombiana decidió emprender y aprovechar otro de sus talentos, pues creo una empresa de fritos y dulces típicos de la costa.

Aunque no tiene un local, la mujer tiene un punto de venta ambulante ubicado en el Parque Tomás Suri Salcedo, en el norte de Barranquilla.

Sin embargo, como se acerca Semana Santa y los turistas se incrementan, la venta de estos típicos dulces también, por lo que la modelo instaló su puesto de dulces típicos cerca a la cancha de baloncesto llamada Elías Chegwin.

La modelo sigue creciendo con su emprendimiento y en redes sociales suele compartir detalles de sus productos, además, también tiene número para domicilios.

Recientemente, compartió un video de sus productos y uno de sus seguidores no dudo en responder, “ayer me comí una delicia en Homecenter donde Shirley, exquisitos y me dio ñapa”, confirmando que es un buen negocio.