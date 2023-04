Shakira habría respondido a la polémica sobre el “menosprecio” de Piqué a los latinos

Shakira ha estado en la portada principal de los medios de comunicación y ha dado de que hablar entre los internautas en lo que va del 2023 y todo tras su divorcio con Gerard Piqué, el padre de sus hijos.

La colombiana no ha tardado en demostrar que pese a su ruptura y lo doloroso que ha sido para ella, se ha ‘levantado’ y le ha sacado provecho.

Prueba de ello han sido sus exitosas canciones que no han estado por debajo de las 200 mil reproducciones en diferentes plataformas de YouTube.

La barranquillera se ha desahogado a través de sus canciones en compañía de grandes artistas, entre estos, Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna y Bizarrap.

Recientemente, anunció a través de su cuenta de Instagram que, tras muchos años de vivir en Barcelona, se despedía para empezar en Miami.

Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre ¡nos vemos en las curvas! ❤️”, aseguró Shakira en su más reciente publicación.

Sin embargo, al mismo tiempo en que se despedía de este país, se viralizó una entrevista de Piqué en donde se refería a ella e hizo énfasis en que era latinoamericana, comentario que no fue bien recibido por algunos internautas.

Es por esto por lo que, al poco tiempo, Shakira se pronunció a través de su cuenta de Twitter y escribió: “Orgullosa de ser Latinoamericana.”, seguido de emojis de las banderas.

Sus palabras fueron aplaudidas por los internautas, pues para muchos significó una clara respuesta al comentario de su expareja.