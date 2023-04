¿Piqué menosprecia a los latinos? Esta fue la polémica opinión que hizo: “Es que son cero"

El escándalo mediático que ha tenido la ruptura entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, continúa acaparando los titulares en los principales medios de entretenimiento de habla hispana. Cada paso que dan estas celebridades, se convierte inmediatamente en noticia y tema de conversación en las redes.

Esta vez el barcelonés es noticia por unas fuertes declaraciones que hizo en el canal de Twitch de Jijantes FC, uno de Los equipos de la Kings League. En este espacio habló sobre varios temas, pero uno de los que generó mayor curiosidad e impacto entre los internautas, fue justamente cuando habló de los latinos.

En el clip que fue altamente difundido en redes sociales, se escucha a Piqué hablar sobre las críticas que ha recibido por la ruptura que tuvo con la colombiana, pero además, por el acto de infidelidad con su nueva novia, Clara Chía.

Sin embargo, el español inicia su intervención con la frase: “Mi expareja pues es latinoamericana”, y continuó explicando todo el hate que recibe, indicando que es por parte de sus fanáticos latinos, agregando que son "barbaridades" las que le llegan a diario, pero que pese a eso, no le presta atención a nada, pues los califica como un cero.

“Pues mi expareja es latinoamericana. Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que pasó el año pasado, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada de verdad, o sea, es cero, porque es que no los conozco de nada son gente que vete a saber tú, están ahí no tienen vida y qué importancia les tienes que dar es que es cero”, inició.

Luego continuó expresando que los fanáticos de la intérprete de 'TQG', son como robots y pues los trata de la misma forma, agregando que es muy sano para la mente.

“No los vas a conocer nunca en la vida es que son como robots, lo trato como si fuera no sé y mentalmente esto es muy sano. Y pensar hostias, que si te ven preocupado o tiras un mensaje han ganado. Tienes que salir de ahí y decir me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú. Cuándo miráis qué es indiferente… en el momento en el que te preocupáis, han ganado, se alegran”, finalizó en su intervención.

Las palabras del ex de Shakira, no le cayeron muy bien al reportero Jordi Martin, quien ha estado tras los pasos de las celebridades. Quien compartió en su perfil de Instagram un artículo en el que ya había expresado en el mes de enero, que Gerard tenía comportamientos racistas.