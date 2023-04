Cintia Cossio defendió a la nueva novia de su hermano; “ella es más que un físico”

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana que se ha destacado por compartir en redes sociales su lado más erótico posando con diminutas prendas y su lado más divertido protagonizando los videos de su hermano.

La paisa se ha destacado por su personalidad arrolladora y su manera de decir las cosas ‘sin pelos en la lengua’ como se dice comúnmente.

Cintia suele ser muy activa en su cuenta de Instagram en donde suele compartir fotos y videos de ella en su lado más sensual y erótico, sin embargo, a través de las historias suele interactuar con sus seguidores.

La joven realiza dinámicas de preguntas y respuestas o simplemente les cuenta a sus fanáticos su día a día y muestra sus rutinas de gimnasio o cuando comparte junto a su familia.

Yeferson Cossio ha dado de que hablar por su nuevo amorío con una joven a quien los internautas se han encargado de llenar de comentarios.

Muchos aseguran que es operada y que su belleza no es natural, sin embargo, Cossio se ha pronunciado en redes sociales y ha revelado que ella no tiene ninguna cirugía, algo que sus fans no creen.

Recientemente, los hermanos Cossio junto con su madre y sus parejas estuvieron de viaje por Europa, pero las criticas hacia la novia de Yeferson no se hicieron esperar.

Cintia no se aguantó y se pronunció al respecto dejando un contundente mensaje sobre la joven y asegurando que “ella es más que un físico”.

“Dejando de un lado su físico, si la gente conociera el coeficiente intelectual de esta nena quedarían (sorprendidos). Está por terminar su carrera de ingeniería administrativa y es de las mejores. Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo. Ustedes realmente no conocen a ninguna persona de las que siguen, entreténganse, pero no hagan daño a personas que no les han hecho nada a ustedes, solo porque es la nueva pareja de alguien. Esta muchachita no se ha metido con ninguno de ustedes. Las personas somos ciclos en la vida de los demás, POR FAVOR, RESPETEN Y LO DIGO EN GENERAL, dejen tanto veneno que les va a dar un infarto antes de tiempo”, escribió la paisa.

Sus palabras se viralizaron en la misma red social y los internautas aprovecharon para dejar sus comentarios.

“Ahora resulta ser la cuñada y amiga más querida”, “pero si ella en las cosas del hermano no se mete”, “se exponen públicamente y luego exigen respeto y privacidad”, “cada uno piensa y habla lo que quiera”, escribieron algunos internautas.