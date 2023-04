Karol G no aguantó y se despachó contra la edición en su portada para la revista GQ

Karol G, quien se ha posicionado como una de las aristas más reconocidas de la industria musical, ha alzando grandes hitos en su carrera. Esto gracias a sus canciones que se han convertido en himnos de mujeres y hombres amantes al reguetón.

Pese a que la colombiana ha repetido en diferentes oportunidades que se siente orgullosa de sus curvas y su actual figura, hay unos cuantos, que la critican y afirman que "debería lucir un cuerpo con menos kilos".

Justamente, este fue el caso más reciente que ocurrió con una portada para la revista GQ, en el que la intérprete de ‘Mientras me curo el cora’, sería la imagen en la edición de abril. Sin embargo, el resultado final no le gustó para nada a la artista.

Y es que en las fotografías que fueron publicadas durante la mañana del jueves 6 de abril de 2023, es evidente el abuso del photoshop en cada una de las instantáneas.

La paisa no dudó en reaccionar y publicar en su perfil de Instagram, un carrete con dos fotografías. En la primera se ve a la mujer posar de manera natural, sin maquillaje y con el tinte sin retocar. La segunda fotografía, es justamente la portada de la revista, en donde se evidencia las modificaciones en las facciones de su rostro, quedando casi que irreconocible.

Karol G, compartió un sentido mensaje expresando su descontento por las fotografías y además, denunciando a la revista por no hacer nada para evitar que salieran de esa forma.

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, inicia la descripción del post.

También, aprovechó para levantar su voz de apoyo en pro de todas las mujeres que batallan día a día con su cuerpo.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dijo.