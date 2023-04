Papá de Karol G habló sobre las fotos de su hija en la revista GQ; “QUE IRRESPETO”

Karol G ha dado de que hablar en las últimas horas tras su más reciente protagónico en la portada de la revista GQ, la famosa editorial dedicada al publico masculino con lo último de la moda, el estilo y la cultura.

Resulta que en su más reciente publicación trajeron a Karol G para ser la portada de esta edición, sin embargo, la sesión fotográfica y todo el trabajo audiovisual decepcionó a los espectadores, pues la imagen que muestran de la cantante paisa tiene mucha edición.

La misma Karol G se pronunció al respecto en una publicación donde compartió una imagen de ella al natural, sin retoques, maquillaje o filtros y en la segunda imagen la portada de la revista, para que de esta manera sus seguidores vieran la realidad.

Además, aprovechó para escribir al lado de la portada un contundente mensaje mostrando su inconformidad con todos los retoques que había recibido en las fotografías y asegurando que ella se sentía cómoda con su cuerpo y cómo se veía, por lo que no era necesario tanto retoque.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (…) como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dice parte del mensaje que escribió la colombiana.

Por supuesto sus millones de seguidores la apoyaron y resaltaron la belleza natural de la reguetonera, quien, a lo largo de su carrera se ha encargado llevar un mensaje de empoderamiento y amor propio.

Papá de Karol G se pronuncia tras edición de la revista

Guillermo Giraldo, músico y padre de la famosa artista se ha encargado de seguir su carrera de cerca siendo su manager y mayor admirador.

Por lo que no dejó pasar esta “falta de respeto” contra su hija y se encargó de mostrar su rechazo e inconformidad con lo que habían hecho con la imagen de su hija.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, ‘Papá G’, como es conocido en las redes sociales, compartió una historia en su cuentas de Instagram donde pone la portada de la revista con un contundente mensaje.

“QUE IRRESPETO. Tu imagen natural es todo. Los editores, revista o recocha”, escribió el hombre en su publicación.