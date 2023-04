Tiktoker deja como una diosa a Karol G editando las polémicas fotos de la revista GQ

Karol G ha sido blanco de comentarios y protagonista en diferentes medios de comunicación, luego de quela revista GQ sacara a la luz su portada en la que la paisa habría sido la protagonista para esta edición.

Todo el trabajo audiovisual que se le realizó a la paisa para la revista no tardó en viralizarse y provocar miles de comentarios, sin embargo, al poco tiempo de haberse estrenado este material, Karol G se pronunció dejando clara su inconformidad con estas imágenes y videos realizados.

La paisa compartió un post en su cuenta de Instagram en donde se mostró sin maquillaje ni filtro para dejar claro como es su rostro al natural, mientras que en la segunda imagen es la portada de la famosa revista.

Seguido de las imágenes dejó un extenso mensaje en donde aclaró que ella se sentía cómoda con su cuerpo y que no estaba de acuerdo con las imágenes.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (…) como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad, escribió la paisa.

Sus millones de fanáticos no tardaron en hacerle saber que estaban de acuerdo y que su belleza natural no necesita retoques.

Tanto fue el auge y las criticas que tuvo la revista por estas imágenes que decidieron borrar de sus redes sociales las fotografías.

Tiktoker vuelve una diosa a Karol G ¡Aplausos para este hombre!

Las redes sociales no paran de sorprendernos y un usuario en tiktok decidió sacar a flote todo su talento y destreza con los programas de edición para demostrar una vez más lo ‘Bichota’ que es Karol G.

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un video en donde se le ve editando de cero la portada de la revista GQ.

Partiendo de la polémica foto, el joven recortó el rostro de otra fotografía de la artista en donde se ve al natural y la acomodó de tal forma que no se viera editado.

Así continuó con el resto de su cuerpo mostrando el resultado final y cómo hubiera quedado de “mamacita” sino le hubieran hecho ninguno de esos retoques.