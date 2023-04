Canción de Daddy Yankee ingresa en lista del Congreso de Estados Unidos

El rey y padre del reggaetón, indiscutiblemente es Daddy Yankee, quien a poco tiempo de despedirse definitivamente de los escenarios que lo vieron brillar durante los últimos años, no para de cosechar frutos.

En esta ocasión el boricua recibe una gran noticia, que lo hace el primer artista del género urbano en ingresar a la prestigiosa lista del Congreso de Estados Unidos. La entidad gubernamental, cada año presenta un exclusivo listado en el que escoge 25 canciones que definen como tesoros de la música.

“Tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.

‘Gasolina’ ingresa al listado del Congreso de Estados Unidos

Este sencillo que fue lanzado en el 2004, continúa ganando fama, pues se convierte en la primera canción de este género y en español, en ingresar al codiciado listado. Cabe resaltar, que también fue el primer sencillo musical del reguetón en ganarse un Latin Grammy.

El recordado sencillo, hace parte del trabajo musical del artista titulado ‘Barrio Fino’ en el 2004 y que hasta este momento, es uno de los más escuchados por los fanáticos de la música urbana.

“Para ese chamaco que creció en Santurce , una canción “Gasolina” que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la “Biblioteca del Congreso” como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé. Y lo más bonito que fue en español. Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”, escribió el intérprete para celebrar el logro.

La lista completa de las 25 canciones

“The Very First Mariachi Recordings” — Cuarteto Coculense (1908-1909)

“St. Louis Blues” — Handy’s Memphis Blues Band (1922)

“Sugar Foot Stomp” — Fletcher Henderson (1926)

Dorothy Thompson: Comentario y análisis de la situación europea para la NBC Radio (agosto 23 – Sept 6, 1939)

“Don’t Let Nobody Turn You Around” — The Fairfield Four (1947)

“Sherry” — The Four Seasons (1962)

“What the World Needs Now is Love” — Jackie DeShannon (1965)

“Wang Dang Doodle” — Koko Taylor (1966)

“Ode to Billie Joe” — Bobbie Gentry (1967)

“Déjà Vu” — Crosby, Stills, Nash and Young (1970)

“Imagine” — John Lennon (1971)

“Stairway to Heaven” — Led Zeppelin (1971)

“Take Me Home, Country Roads” — John Denver (1971)

“Margaritaville” — Jimmy Buffett (1977)

“Flashdance…What a Feeling” — Irene Cara (1983)

“Sweet Dreams (Are Made of This)” — Eurythmics (1983)

“Synchronicity” — The Police (1983)

“Like a Virgin” — Madonna (1984)

“Black Codes (From the Underground)” — Wynton Marsalis (1985)

Tema de Super Mario Bros — Koji Kondo (1985)

“All Hail the Queen” — Queen Latifah (1989)

“All I Want for Christmas is You” — Mariah Carey (1994)

“Pale Blue Dot” — Carl Sagan (1994)

“Gasolina” — Daddy Yankee (2004)

“Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra” — Northwest Chamber Orchestra de Ellen Taaffe Zwilich (2012)