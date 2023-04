Yina Calderón aclaró sí hace ‘playback’ en sus shows: “Yo soy la que más toca en Colombia”

Dos de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia y sobre todo, polémicas, son justamente Yina Calderón y Epa Colombia, quienes siempre dan de qué hablar. Así lo confirman los múltiples titulares en medios nacionales en los que son protagonistas.

Recientemente, las dos influencers fueron noticia porque Epa Colombia, arremetió contra Yina, al decir en una de sus historias de Instagram que ella "no sabía tocar", por ende, sus shows ya estaban grabados en una USB.

A raíz de estas polémicas declaraciones, varias páginas dedicadas a compartir contenido de famosos, difundieron el video, convirtiéndolo rápidamente en tendencia y al parecer llegando a los oídos de la empresaria de fajas.

Yina Calderón le respondió a Epa Colombia

A través de sus historias de Instagram, la joven se refirió a los rumores que la han rodeado desde que empezó a tocar guaracha en fiestas privadas en las que es contratada.

“Que mezclo, no mezclo. Miren, nenes, si ustedes quieren pensar que no mezclo, que blah blah blah, vale, piensen lo que quieran. No me pongo como que: ‘ay, piensan que yo no mezclo’”, dijo.

Luego, continuó la grabación refiriéndose a que no había ni un solo video o foto, que comprobara que ella hace ‘playback’ durante sus shows, agregando que, si llegara a existir alguno, tampoco sería gran problema, pues afirma que los grandes cantantes también lo hacen.

“No hay un solo video mío donde se vea yo haciendo mímica, y si lo hubiera, los cantantes cuando van a un concierto hacen playback, ¿entonces cuál es el problema?”, agregó.

Además, terminó el video, contando que está muy feliz porque según ella, es una de las Djs que más realizan shows en Colombia, agregando que los empresarios siempre quedan felices con su trabajo.