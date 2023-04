Epa Colombia y Yina Calderón discuten por el mercado de las keratinas; ¡nuevo rifirrafe!

Epa Colombia y Yina Calderón, además de ser dos de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, también se han destacado por sus emprendimientos en la industria de la belleza.

Aunque las dos influencers no son competencia directa, porque Epa comercializa keratinas y Yina, fajas reductoras; si han tenido en diferentes ocasiones discusiones por la calidad y los precios de las keratinas.

¿Por qué las discusiones?

Quizás muchos no saben que una de las hermanas de Yina (Juliana Calderón), también cuenta con una empresa de keratinas. Es por esta razón, que se han presentado discusiones entre ambas partes, pues cada una defiende a ‘capa y espada’ su producto.

¿Cuál fue el motivo de la última discusión?

Todo parece que fue Yina quien empezó atacando el producto de la bogotana, pues de acuerdo a unos pantallazos que ella misma compartió, se puede leer que la empresaria de fajas grabó una historia en uno de sus perfiles, criticando los precios económicos de los productos de Epa.

Esto, porque recientemente, Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa, lanzó una nueva línea más económica en keratinas, justamente para llegarle a más personas en el mercado.

Por este motivo, Epa Colombia no guardó silencio y decidió responderle a través de su perfil de Instagram empresarial, en el que se defendió de las acusaciones de Calderón, asegurando que sus productos eran de muy buena calidad.

“Ya que estás hablando de mis keratinas te explico no le he bajado, al contrario, este año le subí a todos mis productos. Tengo gama alta y gama media keratina de 150 mil hasta 35 mil y aún así son demasiado buenas, no tengo por qué estar regalando mis productos”, inició su chat.

También, la invitó para que probara sus productos, agregando en la conversación que el mercado ha estado bajo en ventas, por lo que optó por tener más variedad.

"Para nadie es un secreto que todo el comercio en todas las áreas, han estado suave. Pero, por qué comparar mis keratinas, por qué no te das la oportunidad de probar mis productos y le muestro la clase de keratina que manejo dependiendo de tu bolsillo. Que necesidad de dañar una empresa o hablar mal, tú sabes ¿por qué saqué la keratina de 35? Tú no sabes, no hay necesidad de hablar jamás me he metido con tu empresa y menos con tus fajas”, fue el mensaje que le escribió a Yina.