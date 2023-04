¿Canción de Anuel AA y Eladio Carrión va dedicada a una ex?: "Tú siempre serás mi bebé"

Durante la medianoche del jueves 14 de abril, Eladio Carrión y Anuel AA, presentaron su nueva canción titulada ‘Triste verano’, en el que mezclan un ritmo trap clásico con un reggaetón relajado para cautivar a la audiencia.

Desde que se estrenó la canción, las alertas se encendieron en las redes sociales, pues rápidamente se difundió el rumor que sería una dedicatoria para Karol G, todo esto, por que en una parte de la letra, este menciona la palabra ‘bebecita’, que justamente era el apodo que le tenía el rapero a la antioqueña.

“Vuelve, el loco te necesita. Me tiras cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica, por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira' cuando estés bellaquita, vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita”, dice uno de los apartes de la canción.

El sencillo, llega a tan solo dos días de su debut en Coachella y expresa un sentimiento compartido con aquellos que temen pasar otro “triste verano” sin esa persona que se les escapó.

El ritmo intrigante cambia entre un flow de trap sutil con toques de reggaetón, ideales para bailar y animar a aquellos que podrían tener una nube gris durante este verano, mientras reflejan en las posibilidades de lo que podría haber sido.

El tema viene acompañado de un video musical donde los dos artistas se encuentran luchando para completar quehaceres mundanos ya que todo en lo que pueden pensar es en su desafortunado amor.