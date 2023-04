Maluma brilla en la televisión japonesa; se presentará en THE FIRST TAKE

El ídolo de la música MALUMA, interpretará en el episodio 310 del canal internacional THE FIRST TAKE de YouTube, su éxito a nivel mundial ‘Hawái’, canción que encabezó la lista Billboard Hot Latin Songs durante 9 semanas consecutivas.

El sencillo musical se convirtió en el favorito por muchos, debido a que es una expresión de romanticismo puro que deleita por la cautivadora voz, estilo latino, así como el encanto de Juan Luis; y esta vez se podrá disfrutar en una icónica presentación de una sola toma.

La presentación de Maluma en el mencionado canal de YouTube, estará disponible en todo el mundo. El video ya está disponible en la plataforma de videos.

Este es un canal en YouTube de Japón que graba y publica videos de presentaciones de artistas en una sola toma. El canal tiene más de 7 millones de suscriptores, y es uno de los canales de música con mayor impacto en Japón.

Cada performance se graba en un espacio blanco con el artista frente a un solo micrófono, con una producción simple y minimalista, dando como resultado una toma que destaca el talento puro del artista.

El canal es popular y reconocido entre la audiencia internacional, cuenta con aproximadamente el 30% de suscriptores que son usuarios extranjeros de países y regiones como Taiwán, Indonesia, Estados Unidos y Filipinas.