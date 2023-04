Shakira se la puso clara a Piqué para evitar que Clara Chía se acerque a sus hijos

Shakira no solo ha demostrado que es una mujer capaz de crear canciones para cualquier momento de la vida, sino que también está dispuesta a reaccionar, sin importar las consecuencias, a las dificultades que se atraviesen por su familia.

La cantante barranquillera estaría lista para enfrentar otra acción legal para evitar que sus hijos tengan algún contacto con Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué, y de quien han surgido varios rumores en las últimas semanas.

“Tiene nombre de buena persona. Claramente no es como suena”, dice uno de los fragmentos de la canción de Shakira con Bizarrap, así que al parecer la colombiana tiene todo planeado para evitar que Clara Chía se acerque a Milan y Sasha.

Si bien la cantante empacó su vida en Barcelona y se mudó a Miami, sus hijos aún mantendrán, por derecho, la visita de su padre 10 días al mes, tal y como lo ordena el acuerdo al que llegaron la cantante y el exfutbolista.

Según citan medios internacionales, fuentes cercanas a la pareja aseguran que los abogados de Shakira intentarán que Clara Chía no viaje a los Estados Unidos para acompañar a Piqué a compartir tiempo con sus hijos.

“El equipo de Shakira intentará que Chía Martí no viaje a Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Gerard, Milan y Sasha, como es el objetivo de los defensores (del empresario)”.

Recordemos que hace tan solo un par de días Shakira hizo un llamado de atención a los medios de comunicación y paparazis en Miami, a quienes les pidió respetar la intimidad de sus hijos cuando estén fuera de casa y evitar, a toda costa, que los sigan en la calle, cuando van al colegio y cuando comparten en familia.