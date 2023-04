Yeferson Cossio tuvo fuerte accidente y fanáticos aprovecharon para pedirle fotos

Uno de los creadores de contenido más famosos que tiene Colombia, sin duda alguna, es Yeferson Cossio. Con más 10 millones de seguidores en su perfil de Instagram, se ha posicionado como uno de los influences favoritos en las plataformas digitales.

Sus fanáticos han sido una pieza clave en todo su crecimiento en plataformas digitales. Pues gracias a su fidelidad, han llevado a lo más alto a su ídolo paisa, quien con contenido de humor y bromas pesadas a sus familiares, se ha ganado el cariño de sus fans.

Para nadie es un secreto que los fanáticos en muchas ocasiones, no miden sus acciones y los límites que deberían tener al momento de conocer a su artista favorito, ya que en lugar de que ese momento sea mágico e inolvidable, podría trascender a ser lo más incómodo para ambas partes.

Esto fue justamente lo que le pasó a Yeferson Cossio quien a través de sus redes sociales compartió una incómoda situación que le ocurrió con algunos de sus fanáticos.

Resulta que el antioqueño tuvo un accidente de tránsito, en el que se vio involucrado su vehículo que de acuerdo con sus propias palabras, la culpa fue del otro automóvil que se le atravesó en la vía, provocando que se estrellaran.

“La gente me dice que soy muy paciente, porque me vea superestallado, soy supertranquilo, pero hoy descubrí que soy paciente nivel Dios... Un man superatravesado me tiró el carro encima, me chocó, obviamente culpa de él”, contó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, dijo que la emoción de sus seguidores fue tanta, que algunos no midieron los alcances y le pidieron fotografías en pleno accidente de tránsito. A pesar del incómodo momento, el paisa le dio las fotografías a sus fans.

“Salieron a pedirme fotos, parce, no era momento. Igual yo les di las fotos”, dijo.