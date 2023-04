Prince Royce compartió impactantes imágenes de su reacción alérgica; fue hospitalizado

Prince Royce, el famoso cantante estadounidense de origen dominicano, ha causado sensación en las redes sociales tras revelar una serie de imágenes en las que muestra la semana tan difícil que acabó de vivir.

El intérprete de ‘Darte un Beso’ se ha ganado el amor y el respeto de millones de latinos por sus bellas canciones con las que suele cautivar e identificar a sus seguidores en diferentes partes del mundo.

El artista ha llegado a colaborar con grandes artistas como Nicky Jam, llevando cada vez más alto su posicionamiento en la industria musical.

Geoffrey Royce Rojas, nombre de pila de Prince Royce, ha tenido la fortuna de cautivar a su público no solo por sus canciones, también por su belleza.

Además, el artista suele ser muy activo en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde constantemente suele compartir con sus seguidores detalles de su vida privada y proyectos laborales.

Su perfil recientemente se ha visto inundado de publicaciones en donde se le ve disfrutando de su paso como jurado en La Voz Chile, un concurso de canto en el que él ha dejado todos sus conocimientos.

Sin embargo, en las últimas horas preocupó a sus seguidores en las redes sociales con unas imágenes en las que se le ve pasando un mal rato.

Allí reveló que estuvo en el hospital bajo supervisión médica tras una reacción alérgica. También mostró su espalda en donde se logra ver enormes manchas rojas.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos ❤️🙏🏼”, escribió junto a su publicación.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los más de 15 millones de seguidores, “pronta recuperación mi hermano”, “que te recuperes, si necesitas enfermera...no lo soy, pero igual me ofrezco”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans.