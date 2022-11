Prince Royce y su accidente con disfraz, dejó al descubierto sus pompis

Geoffrey Royce Rojas, conocido simplemente como Prince Royce, en un reconocido cantante estadounidense de origen dominicano quien es de pocos escándalos y noticias sobre su vida privada.

Por el contrario el artista se ha destacado por poner a hablar al mundo sobre su música y proyectos profesionales de los que ha tenido la oportunidad de hacer parte.

Recientemente en una entrevista que concedió, le preguntaron que cuál era el tema del que no le podían preguntar, a lo que Prince, respondió en medio de risas que sobre su divorcio .

“Es un momento de mucha luz, de sanación. Enfocado en mi música. Me siento motivado, agradecido, es un aprendizaje. Sin mirar para atrás, para adelante, positivo”.

El intérprete de ‘Corazón Sin Cara’, se disfrazó durante el pasado fin de semana del ‘Capitán América’, sorprendiendo a todos sus seguidores no solo con lo bien que le quedaba el disfraz, sino por un accidente que tuvo el vestuario.

En un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram, el artista dejó ver su retaguardia, tratándose al parecer de un accidente que tuvo con el vestuario.

Siendo ese accidente el motivo para que estallaran las reacciones referente a su retaguardia y al tiempo, generara comentarios positivos por lo que habia quedado a la luz.

“No me esperaba la última foto”, “Lo q se ve no se pregunta dijo Juan Gabriel”, “My brother y qué pasó 😂”, “Hizo mucha fuerza ese captain 💨😂”, “Ya el brother anda listo pa que le pongan el dulce por detrás 😂”, “Prince, debes salir del closet. Anunciarlo como hizo Ricky Martin, ya no mientas más”, “O sea que a ti se te moja la canoa”.