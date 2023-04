Yina Calderón enojada porque Karol G también se pintó el cabello de rosado: "Soy odiosa"

El color de cabello se ha convertido en una forma diferente de expresar la autenticidad y el estilo de una persona. Este es el caso de dos mujeres colombianas que vienen imponiendo las tendencias en los cabellos luciendo colores vivos y diferentes.

Este es el caso de Karol G y Yina Calderón, dos mujeres colombianas, quienes además de ser populares en el mundo del entretenimiento, también se destacan por protagonizar varios titulares en los principales medios de prensa rosa.

En esta ocasión, son noticia porque Yina, habría expresado su indignación con Karol, a través de sus perfiles en Instagram, todo por cuenta del color de tinte de cabello que ambas comparten.

De acuerdo con lo que se puede escuchar en sus videos, la mujer dice, que está buscando otro color de cabello que la identifique entre otras personas, pero que además, solo lo tenga ella.

¿Por qué Yina se quiere cambiar el color de cabello?

Según sus propias palabras, hubo “alguien”, que se puso el mismo color de cabello. Entonces esa sería la razón para que la empresaria de fajas quiera cambiar el rosado por un rojo, azul o verde; que fueron las opciones que compartió.

Tras sus declaraciones, la mujer recibió una respuesta en sus historias de Instagram, expresando si era por la hija de Marbelle: “¿Lo del color es por Rafaella, hija de Marbelle, que se lo puso rosa?”.

A lo que la huilense dijo que no era por ella, sino por otra mujer muy famosa que está luciendo el mismo color de cabello de ella. Lo que podría indicar que si se trata de Karol G, pues la intérprete de ‘Mañana será bonito’, apareció el pasado fin de semana con el cabello rosado en su presentación en ‘Saturday Night Live’.

“Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que otra tenga. ¿Quién dijo eso? Solamente que soy como odiosa y me gusta que mi tono de pelo solo lo tenga [yo] o que digas: Ah, ese es el tono de pelo de Yina. Estoy buscando cuál puede ser ese tono de pelo que me identifique”.