Tania de ‘Survivor’, cuenta todo sobre su relación con ‘El Mago’; ¿se van a casar?

‘Survivor’, del canal RCN se ha convertido en uno de los programas más queridos por los colombianos durante las noches de la televisión nacional. Los participantes que noche a noche dan lo mejor de ellos en cada prueba, han demostrado de qué están hechos.

No dejes de leer: ¿Qué tiene operado? Paola Usme, exparticipante de ‘Survivor’, respondió en paños menores

Dos de los participantes más destacados en el reality, son justamente Tania Valencia y Camilo Pardo, más conocido como‘ El Mago’, quienes además de demostrar su rendimiento en las pruebas, también es visible su feeling en las pantallas.

Pese a esa buena relación, muchos de los seguidores del programa creen que ‘el Mago’, traicionó a Tania, debido a la confianza que estos se tenían, pues tras unos movimientos de sus otros compañeros como Juan Palau, Aco y Camilo, la mujer salió eliminada del reality.

Te puede interesar: Linna Real, la sexy participante de ‘Survivor’; 5 fotos no aptas para cardíacos

La mujer quien ya se encuentra en su ciudad natal y está dedicada a otros compromisos y ofertas laborales que le resultaron después de Survivor, generó curiosidad entre los internautas a través de sus redes sociales.

Por una fotografía en la que aparece vestida de novia, muchos de sus seguidores empezaron a preguntarse sobre una posible boda de la colombiana, incluso, algunos se atrevieron a mencionar que iba a contraer matrimonio con Camilo.

Mira también: Paola Usme, la ‘Barbie’ de Survivor, se despide del reality posando desnud4

Debido a todas las interrogantes, la modelo tuvo que salir a aclarar la situación, dando por terminadas las especulaciones sobre una boda.

“He recibido como 200 mensajes de las personas que me preguntan si me voy a casar y adivinen cuál es el novio que me están poniendo, no, no me voy a casar con el Mago, tranquilos, tranquilas”,inició.

Aprovechó también para aclarar si hubo algo entre ella y su compañero, dejando todo claro sobre un posible romance entre ambos.

“¿Que si tuvimos algo en la isla el Mago y yo? No, ¿Que si tuvimos algo después de la isla? No, ¿Que si nos hemos visto después de Survivor? Sí, normal, tranquilos, cuando me case yo les aviso”.